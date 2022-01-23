Написать софт

Есть пример, это текстовая игра по типу презентации с минимальной анимацией, он написан на flash, нужно немного переделать и кое что добавить, но точно это будет уже не flash , потому что нужно что бы внутри софта проигрывалось видео и софт работал с расширенным рабочим столом, на главном мониторе панель управления, на втором сам процесс.