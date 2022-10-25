Вёрстка адаптивных сайтов любой сложности с чистым и валидным кодом.
Только качественно и в срок. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3, HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Технологии:
HTML5, CSS3, Bootstrap, SCSS, Flexbox, CSS GRID, БЭМ, GUlP, Webpack, JavaScript, JQuery, React, Redux,React Router,Vue Wordpress, GIT.
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Опыт работы имеется (более 2 лет)
Контакты:
email: [email protected]
telegram: rasool404
Готов приступить к работе прямо сейчас!
Портфолио
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