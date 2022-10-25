Вёрстка адаптивных сайтов любой сложности с чистым и валидным кодом.

﻿Только качественно и в срок. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3, HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Ответственность:

готов приступить уже

всегда довожу дело до конца

не нарушаю сроков

не беру предоплату*

всегда на связи

В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Технологии:

HTML5, CSS3, Bootstrap, SCSS, Flexbox, CSS GRID, БЭМ, GUlP, Webpack, JavaScript, JQuery, React, Redux,React Router,Vue Wordpress, GIT.

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Опыт работы имеется (более 2 лет)

Контакты:

email: [email protected]

telegram: rasool404

Готов приступить к работе прямо сейчас!