Інтеграція Simpla CMS і keyCRM

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Вітаю. Треба налаштувати потрапляння замовлень з Simpla CMS ver 2.2.1 в keyCRM.

Код є. Не можу розібратися чому він не відпрацьовує. Конфлікт smarty і php. Треба людина яка розуміється в Simpla CMS

2 месяца назад
alexa9der
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад