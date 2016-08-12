Требуется разработка сайта на CMS Wordpress для юридических услуг с использованием конструктора Elementor. Необходимо создать хедер, футер, главную страницу, 5 страниц услуг, страницы с ценами, разделы с отзывами и статьями. Дизайн должен быть согласован на основе предложенных образцов. Приветствуется техническая оптимизация с учетом Google PageSpeed и других параметров.
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Нам нужно решение для такого процесса: 1) пользователь заполняет пошаговую форму на сайте; 2) после заполнения редирект на платёжный шлюз Сбербанка; 3) после оплаты пользователю отправляется электронным письмом заполненный данными из формы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужна тема для WordPress. Шаблоны разметки страниц – по приложенным эскизам. Элементы стиля – по гайдбуку сайта Госуслуги, дизайн которого взят за основу: http://guides.gosuslugi.ru/gayd-po-sozdaniyu-interfeysa-epgu/ Логотип рисовать не надо, иконки тоже.Будем пользоваться редактором Гутенберг, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо сделать сайтСайты «под ключ»7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать сайтСайты «под ключ»нет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно спарсить название застройщика, ЖК и номера телефона под кнопкой "Позвонить застройщику" из каталога https://www.cian.ru/novostroyki-stroyashiesya/ и экспортировать данные в таблицу .xlsx с соответствующими столбцами. Записей будет около 646. При успешном результате ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется автоматизировать следующий процесс: 1) спарсить из файла, по образцу приложенного (pdf, есть ещё xml, но он не загружается) все ФИО, 2) сделать запросы к базе данных с полями Ф И О (раздельно поля), ...Базы данных1 исполнительЗакрыт9 лет назад