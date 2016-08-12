de-ego

Денис de-ego

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Сайт на Wordpress под юр. услуги

    Требуется разработка сайта на CMS Wordpress для юридических услуг с использованием конструктора Elementor. Необходимо создать хедер, футер, главную страницу, 5 страниц услуг, страницы с ценами, разделы с отзывами и статьями. Дизайн должен быть согласован на основе предложенных образцов. Приветствуется техническая оптимизация с учетом Google PageSpeed и других параметров.

    ElementorWordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Веб-формы для заполнения шаблонов документов с оплатой за скачивание

    Нам нужно решение для такого процесса: 1) пользователь заполняет пошаговую форму на сайте; 2) после заполнения редирект на платёжный шлюз Сбербанка; 3) после оплаты пользователю отправляется электронным письмом заполненный данными из формы ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать тему для WordPress по образцу

    Нужна тема для WordPress. Шаблоны разметки страниц – по приложенным эскизам. Элементы стиля – по гайдбуку сайта Госуслуги, дизайн которого взят за основу: http://guides.gosuslugi.ru/gayd-po-sozdaniyu-interfeysa-epgu/ Логотип рисовать не надо, иконки тоже.Будем пользоваться редактором Гутенберг, ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Спарсить данные, либо сделать парсер

    Нужно спарсить название застройщика, ЖК и номера телефона под кнопкой "Позвонить застройщику" из каталога https://www.cian.ru/novostroyki-stroyashiesya/ и экспортировать данные в таблицу .xlsx с соответствующими столбцами. Записей будет около 646. При успешном результате ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Автоматизация поиска в БД

    Требуется автоматизировать следующий процесс: 1) спарсить из файла, по образцу приложенного (pdf, есть ещё xml, но он не загружается) все ФИО, 2) сделать запросы к базе данных с полями Ф И О (раздельно поля), ...

    HTML
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Krag_one
Андрей 
42 года
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$500
10 баллов
3 года назад
Сайт на Wordpress под юр. услуги
ElementorWordPress
Хороший проект. Спасибо, Денис - с тобой приятно работать.
Сайт сделан раньше срока, технически оформлен выше ожиданий. Несмотря на то, что я не вовремя предоставлял материалы и просил что-то переделать. Спасибо, уверен еще поработаем.
Ответный отзыв
leitoImpala67
Андрей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$240
10 баллов
6 лет назад
Сделать тему для WordPress по образцу
WordPress
Отличный заказчик, рекомендую! Грамотная постановка задачи, оплата во время.
Андрей, спасибо за работу! У меня это первый опыт заказа разработки темы. Пришлось постараться с ТЗ и пониманием правильной постановки задачи. Андрей выбрал оптимальный путь, и сделал все чисто, учел все пожелания, уложился раньше срока. Рад, что все получилось. Рекомендую!
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