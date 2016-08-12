Андрей, спасибо за работу! У меня это первый опыт заказа разработки темы. Пришлось постараться с ТЗ и пониманием правильной постановки задачи. Андрей выбрал оптимальный путь, и сделал все чисто, учел все пожелания, уложился раньше срока. Рад, что все получилось. Рекомендую!