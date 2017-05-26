tasktimephp

Необходимо сделать в Corel Draw макет или доработать существующий , по шаблону из ТЗ (формат A4). Все надписи сделать шрифтом для автомобильных номеровВсе логотипы должны быть в хорошем качестве для печатиВсе логотипы и номерные рамки ...