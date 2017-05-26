tasktimephp

haproxy:
- $15Системное администрированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $8
Необходимо поправить/написать скрипт чтобы он мог коннектится с Linux на Windows и удаленно выполнять команду. Src host Linux , centos7: powershell-7.0.3-1.rhel.7.x86_64 Dst host Win , server 20016 Скрипт: ...Системное программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Презентация Тема: Развитие социального и профессионального и интеллектуального потенциала студента +речь к презентации +логические схемы по теме ( можно найти в интернете)Философия: Обьем работы - 15 страниц ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $15
Необходимо написать скрипт который загружает из папки все файлы в vk документы На выходе должен быть сформирован файл.txt с ссылками на каждый загруженный файл.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Добрый день , задача сохранить функционал скрипта убрав метод Net::SSH2 и заменить его надо на Net::OpenSSH Скрипт в аттаче. ( либо по ссылке - https://dropmefiles.com/g5pP2 )Системное программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $12
Необходимо придумать маркетинговое название для кухни сыроедческих десертов. Название не должно быть уже где - то использовано . Требуется маркетинговое мышление. Название должно состоять максимум из 1-2х слов .Нейминг и Слоганы5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Т.З. Выполнить все задания из одной любой темы ( на выбор) , файл с заданием в аттаче. (word) либо по ссылке : https://dropmefiles.com/x7vfBЛабораторные работы1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Добавить в интернет магазин фото товаров по категориям Все детали по согласованию в ТЗНаполнение сайтов23 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $8
Тема "Токсические отношения: Социально компетентное поведение при токсическом взаимодействии" Требования: Размер шрифта 32. Приветствуется соответствующее теме оформление. Стиль – научный, научно-практический. Важное – презентация должна быть интересной. Объем – 15 слайдовКонтрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $8
Тема: Душевный покой. Взаимосвязь с защитными системами организма. + Составить тест 30 вопросов по теме . Реферат на 15 страниц + вопросы.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $8
Необходимо сделать в Corel Draw макет или доработать существующий , по шаблону из ТЗ (формат A4). Все надписи сделать шрифтом для автомобильных номеровВсе логотипы должны быть в хорошем качестве для печатиВсе логотипы и номерные рамки ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Написать скрипт на bash . У скрипта должен быть всего один параметр входящий - это любой url вида : https://www.linux.org/index.html example.sh "https://example.com/test.html" Скрипт должен идти на сайт https://www.giftofspeed.com/broken-requests-test/index.php ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $15
Необходимо исправить скрипт PHP для подсчета элементов массива . Посчитать сами элементы массива котоырые не считаются и изменить вывод с учетом данных подсчетаВеб-программирование11 заявокЗакрыт9 лет назад