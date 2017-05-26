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Андрей tasktimephp

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

2003263318denis
Денис 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Лабораторная по логике
Рекомендую работодателя. Все объяснил на понятном языке, в случае непонимания задания помог!
Сделано быстро и качественно. Спасибо
Ответный отзыв
Maria_Simb
Мария 
31 год
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Реферат по психологии
Всё понятно) оплата сразу) спасибо)
Специалист высшего уровня ! все в срок и качественно !
Ответный отзыв
Maria_Simb
Мария 
31 год
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Презентация в power point
Всё просто и понятно. Заказчик всегда на связи. Оплата моментальная! )))
Супер быстро и качественно ! Спасибо! Высший класс =)
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MadGustave
Сергей 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Bash script + curl
HTML
Хороший заказ, ТЗ понятное, заказчик протестировал и оплатил моментально
Отличный специалист , очень быстро и без проблем , все по тех заданию . Спасибо за работу!
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