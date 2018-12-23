Здравствуйте! Я - специалист по инфографике.
Я - специалист по Инфографике карточек на маркетплейсах. Имею опыт работы в Figma, также делаю сайты на Tilda.
Работаю на фрилансе в данном направлении более полугода.
Буду рада сотрудничеству.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
- Инфографика для маркетплейсовнет просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
Все было сделано отлично и в срок, рекомендую !
Ответный отзыв
Отличный заказчик)
$12
10 баллов
5 лет назад
Мария - очень ответственный исполнитель. Быстро и качественно подготовила заказ.
Ответный отзыв
Заказчик грамотно поставила задачу, была на связи. Оплату произвела сразу. Спасибо!
$7
10 баллов
5 лет назад
Супер быстро и качественно ! Спасибо! Высший класс =)
Ответный отзыв
Всё просто и понятно. Заказчик всегда на связи. Оплата моментальная! )))
$8
10 баллов
5 лет назад
Специалист высшего уровня ! все в срок и качественно !
Ответный отзыв
Всё понятно) оплата сразу) спасибо)