Maria_Simb

Мария Maria_Simb

 
30 летРоссия/Саратов
5 лет на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Здравствуйте! Я - специалист по инфографике.

Я - специалист по Инфографике карточек на маркетплейсах. Имею опыт работы в Figma, также делаю сайты на Tilda.

Работаю на фрилансе в данном направлении более полугода.

Буду рада сотрудничеству.

FigmaTildaИнфографика
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$20
средняя цена заказа
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
polinaa_1
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
1 и 2 глава для диплома.
Все было сделано отлично и в срок, рекомендую !
Отличный заказчик)
Ответный отзыв
Kristina0123
32 годаВеликобритания
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$12
10 баллов
5 лет назад
Проект
Мария - очень ответственный исполнитель. Быстро и качественно подготовила заказ.
Заказчик грамотно поставила задачу, была на связи. Оплату произвела сразу. Спасибо!
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tasktimephp
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Презентация в power point
Супер быстро и качественно ! Спасибо! Высший класс =)
Всё просто и понятно. Заказчик всегда на связи. Оплата моментальная! )))
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tasktimephp
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Реферат по психологии
Специалист высшего уровня ! все в срок и качественно !
Всё понятно) оплата сразу) спасибо)
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