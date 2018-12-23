Здравствуйте! Я - специалист по инфографике.

Я - специалист по Инфографике карточек на маркетплейсах. Имею опыт работы в Figma, также делаю сайты на Tilda.

Работаю на фрилансе в данном направлении более полугода.

Буду рада сотрудничеству.