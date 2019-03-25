polinaa_1

Полина Новиков polinaa_1

 
26 летРоссия/Новосибирск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
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$20
выплачено фрилансерам
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1
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  • Эссе по безопасности жизнедеятельности

    написать эссе на 15 страниц а4 , на тему "Инфракрасное (тепловое) излучение. Характеристики теплового излучения и воздействие теплоты на человека. Источники инфракрасного (теплового) излучения в техносфере". Не тупо скопированное из интернета.  До 25 апреля - ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен ответ на экономичесий вопрос в microsoft word

    Нужен ответ на вопрос: какие показатели иллюстрируют принадлежность национального ФР к emerging market .  Документы, приложенные ниже имеют сопоставимую структуру. "Нужно включать в текст графики , таблицы, но не увлекаться. главное -   текст и расчеты" , ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Расчет финансовой модели

    есть компания, нужно для нее заполнить фин модель. По образцу, как в прикрепленом файле. Данных, которых не будет хватать придумать. Нужно для 3 главы диплома  До 05.03. При обсуждении прикреплю ещё вторую главу диплома с ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • 1 и 2 глава для диплома.

    Нужна помощь в написании 1 и 2 глав ВКР по экономике . Тема диплома - Коммерциализация инновационных технологий на примере стартапа ООО «Рыбий мех».   Есть примерный план глав: [u]Глава 1[/u]. Рассматриваются теоретические вопросы по теме работы:  1.1  Коммерциализация технологий: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Maria_Simb
Мария 
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$20
10 баллов
3 года назад
1 и 2 глава для диплома.
Отличный заказчик)
Все было сделано отлично и в срок, рекомендую !
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