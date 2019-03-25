написать эссе на 15 страниц а4 , на тему "Инфракрасное (тепловое) излучение. Характеристики теплового излучения и воздействие теплоты на человека. Источники инфракрасного (теплового) излучения в техносфере". Не тупо скопированное из интернета. До 25 апреля - ...
- Рефераты, Курсовые и Дипломы14 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен ответ на вопрос: какие показатели иллюстрируют принадлежность национального ФР к emerging market . Документы, приложенные ниже имеют сопоставимую структуру. "Нужно включать в текст графики , таблицы, но не увлекаться. главное - текст и расчеты" , ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт5 лет назад
есть компания, нужно для нее заполнить фин модель. По образцу, как в прикрепленом файле. Данных, которых не будет хватать придумать. Нужно для 3 главы диплома До 05.03. При обсуждении прикреплю ещё вторую главу диплома с ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужна помощь в написании 1 и 2 глав ВКР по экономике . Тема диплома - Коммерциализация инновационных технологий на примере стартапа ООО «Рыбий мех». Есть примерный план глав: [u]Глава 1[/u]. Рассматриваются теоретические вопросы по теме работы: 1.1 Коммерциализация технологий: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен5 лет назад