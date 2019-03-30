Заменить нижнее белье на картинке

$25
Обработка фотографийЗавершен20 заявок629 просмотров
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Всем доброго времени суток.  Задача следующая - сделать аналогичную фотографию с другой продукцией.

Всего нужно 4 варианта:

4 - белья (8 фото)

1 - майка (фото майки в данный момент нет, оно будет похожим) (2 фото)

5 лет назад
CyCJIuK
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
levvlasov
Лев 
38 летИспания
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$10
2 дня
Лев - один из лучших исполнителей, с которыми я работал за 4 года, по причине того, что он: 1. Сразу понял суть задачи. 2. Всегда был на связи. 3. Выполнил работу в идеальном качестве. 4. Всегда был вежлив в общении и отвечал на поставленные вопросы. 5. Вносил правки незамедлительно. 6. Завершил работу раньше оговоренного срока. Спасибо за приятное сотрудничество, рекомендую.
Виталий отличный заказчик. Очень четко составил ТЗ, и с уважением относиться к работе исполнителя (это бывает редко). 100% рекомендую. Только положительное эмоции.
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