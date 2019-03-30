Заменить нижнее белье на картинке

Лев - один из лучших исполнителей, с которыми я работал за 4 года, по причине того, что он: 1. Сразу понял суть задачи. 2. Всегда был на связи. 3. Выполнил работу в идеальном качестве. 4. Всегда был вежлив в общении и отвечал на поставленные вопросы. 5. Вносил правки незамедлительно. 6. Завершил работу раньше оговоренного срока. Спасибо за приятное сотрудничество, рекомендую.