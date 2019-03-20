Обработка в фотошопе

Вырезать 11 кукол из картинок
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Здравствуйте!
Мы занялись производством скамеек, нам нужно сделать красивые фото.Отправляю вам фото нашей скамейки и примерный пример того что мы хотим от вас получить.
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