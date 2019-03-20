Обработка в фотошопе

Обработка фотографийЗакрыт24 заявки481 просмотр
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Здравствуйте! 

Мы занялись производством скамеек, нам нужно сделать красивые фото.Отправляю вам фото нашей скамейки и примерный пример того что мы хотим от вас получить. 

5 лет назад
000888
53 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад