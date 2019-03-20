Срочная обтравка изделий

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Всем привет. Ищу исполнителя из Украины, т.к. оплата на карту Привата.

Пример до и после по ссылке. https://drive.google.com/open?id=1b-AoCtkm_5pkkyoXqDQtOesejUsAlu87

Фото нужно привести к размеру 1536х1900 px. Фон белый.  обтравку не нужно делать пером, достаточно быстрая маска + доводка. Вернуть в ПСД два слоя.

Цена за фото 5 грн, если устраивает от вас сделать любую тестовую фотку 

5 лет назад
Kipelov83
Макс 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
yaremchuk17
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
$3
1 день
все отлично сделано. Большое спасибо
Все отлично, спасибо!