Срочная обтравка изделий

Всем привет. Ищу исполнителя из Украины, т.к. оплата на карту Привата.

Пример до и после по ссылке. https://drive.google.com/open?id=1b-AoCtkm_5pkkyoXqDQtOesejUsAlu87

Фото нужно привести к размеру 1536х1900 px. Фон белый. обтравку не нужно делать пером, достаточно быстрая маска + доводка. Вернуть в ПСД два слоя.

Цена за фото 5 грн, если устраивает от вас сделать любую тестовую фотку