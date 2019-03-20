Срочная обтравка изделий

Вырезать 11 кукол из картинок
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Всем привет. Ищу исполнителя из Украины, т.к. оплата на карту Привата.
Пример до и после по ссылке. https://drive.google.com/open?id=1b-AoCtkm_5pkkyoXqDQtOesejUsAlu87
Фото нужно привести к размеру 1536х1900 px. Фон белый. обтравку не нужно делать пером, достаточно быстрая маска + доводка. Вернуть в ПСД два слоя.
Цена за фото 5 грн, если устраивает от вас сделать любую тестовую фотку
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