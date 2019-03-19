Необходимо "дорисовать первый этаж" здания

Добрый день. Необходимо "дорисовать" в фотошопе первый этаж здания, который не видно на фотографии из-за деревьев. В приложении первое фото- на которой нужно убрать дерево и показать первый этаж. Второе фото - фото здания с другого ракурса где видно первый этаж. Ракурс на первом фото является предпочтительным, поэтому возникла потребность в добавлении первого этажа. Это нужно для того, чтобы добавить анимацию (при наведении на определенный этаж будет отображаться арендатор).

Ждем ваши предложения по цене и срокам, предпочтение наименьшей цене.