Вырезать куклы из фона

Добрый день! Есть книга DjVu, нужно сохранить из нее все изображения/таблицы/формулы с помощью спец ПО в соответствии с ТЗ (все будет достаточно быстро). ТЗ и книга в приложении или можно скачать от сюда https://yadi.sk/i/ltCRhx1xCnKvrQ (ТЗ) и https://yadi.sk/d/xnVhX_mUuHfkEQ (книга) Прошу подавать ...
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Вырезать 11 кукол из картинок
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