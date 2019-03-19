Необходимо обработать фотографии букетов

Обработка фотографийЗакрыт31 заявка485 просмотров
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Необходимо красиво обработать фотографии букетов для интернет-магазина.

Работать необходимо до полного утверждения. Предоставить на предпросмотр 3 варианта красивой обработки в формате До/После.

Необходима обработка фотографий для размещения в интернет-магазине.

Фотографии во вложении

5 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)