Состаривание фото

Обработка фотографийЗакрыт26 заявок389 просмотров
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Нужно состарить фотографию человека вручную. Не используя специальных приложений. 

Если результат устроит, работа будет на постоянной основе. 

5 лет назад
gryana
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад