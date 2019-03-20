Быстро (в течении 1 часа) удалить фон на фото

Обработка фотографийЗавершен1 заявка259 просмотров
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Доброго дня!

нужно качественно удалить серый фон на этой фотографии https://yadi.sk/i/cLI96fGCz3ibbQ 

по оплате 100 руб. 

если готовы, напишите в отклике свой номер вотс ап для быстро согласования

5 лет назад
PrazdnikON
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
popusska
Максим 
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Все прекрасно, Максим очень быстро справился с задачей и всегда на связи в вотсап, благодарю!
Отличный заказчик! Понятное ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!