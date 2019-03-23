Обработать портретное фото

Обработка фотографийЗавершен13 заявок309 просмотров
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Добрый день!

Мне нужно вот это лицо: https://take.ms/1VBoo

Сделать вот в таком "полигонально-рисованом" виде: https://take.ms/6RzGZs

Предложите цену и сроки, пожалуйста

5 лет назад
dtx
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
mastiks
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
5 лет назад
$7
3 дня
Я, наверно, достал Вячеслава правками, но работа выполнена на пятерочку ) Рекомендую!
Хороший заказчик, интересная работа!