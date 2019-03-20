Обработка 3-4х фото строительной тематики

Обработка фотографийЗакрыт19 заявок331 просмотр
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Вечер добрый!

Есть несколько фото строительной тематики, необходимо их обработать и внести кое какие изменения. Работа срочная, выполнить необходимо сегодня. Жду заявки, претендентам точнее объясню задачу.

5 лет назад
koval77
Анна 
46 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад