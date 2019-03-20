Сделать CD-принты ("нашлепки" для печати на CD)

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Необходимо сделать нашлепки для печати на CD-диски, как у оригинальных дисков песен Анастасии Минцковской, тк. их нигде не найти, мне нужно для домашнего личного использования. 14 штук всей дискографии:

  • 1990 — «Высокий каблук» (МелодияLP, 1990, номер по каталогу: С60 30739 005; 1992 — измененный вариант).
  • 1991 — «Анастасия. Давай поговорим» (грампластинка, LPSintez recordsRiTonis, 1991, номер по каталогу: 1-042-С-6).
  • 1993 (LP), 1994 (CD) — «Давай поговорим» (МелодияSintez recordsRiTonis).
  • 1993 — «Хрустальные цепи» (магнитоальбом, студия А. Кальянова, 1993).
  • 1994 — «Неотправленное письмо» (AVA Records, CD, 1994; номер по каталогу: V 94004).
  • 1994 — «Я совсем другая» (Студия А. Кальянова; АPEX Ltd., CD, 1995; номер по каталогу: AXCD 2-0044)
  • 1995 — «Королева золотого песка» (АPEX Ltd., CD, 1995; номер по каталогу: AXCD 2-0072).
  • 1997 — «Губа не дура» (Progam, CD, 1997).
  • 1997 — «Разбитые зеркала» (остался не изданным).
  • 1998 — «Анастасия. Лучшее, любимое» (Progam, CD, 1998).
  • 2002 — двойной альбом «Без тебя…»
  • 2004 — «Имена на все времена» (Мистерия звука, CD, 2004; Монолит-рекордс, CD, 2007).
  • 2004 — Город для двоих. Анастасия и Аким Салбиев (Студия «Эпос»; CD Land, CD, 2004; номер по каталогу: CDLR 0441 CD)
  • 2011 — «Атмосферное явление».
Более ранние - это пластинки и аудиокассеты, поэтому надо сделать такой же дизайн, только для CD. Некоторые фото оригинальных принтов CD у меня есть из сети, архив прикладываю, то чего нет надо  будет найти.
5 лет назад
guest_15533891952525
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Был
5 лет назад
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