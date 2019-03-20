Сделать CD-принты ("нашлепки" для печати на CD)

Необходимо сделать нашлепки для печати на CD-диски, как у оригинальных дисков песен Анастасии Минцковской, тк. их нигде не найти, мне нужно для домашнего личного использования. 14 штук всей дискографии:

Более ранние - это пластинки и аудиокассеты, поэтому надо сделать такой же дизайн, только для CD. Некоторые фото оригинальных принтов CD у меня есть из сети, архив прикладываю, то чего нет надо будет найти.