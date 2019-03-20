Ретушь фото ювелирных колец

Обработка фотографийЗакрыт20 заявок374 просмотра
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Требуется качественная обработка фотографий (~20 шт) ювелирных колец для размещения на сайте магазина.

- убрать дефекты

- убрать фон (сделать белый фон)

- придать блеск и равномерность поверхности

- акцент на деталях (увеличить яркость, блеск)

Пример требуемой обработки (фото 1). Укажите цену за 1 фото и покажите ваши примеры работ.

5 лет назад
ivalerav
Валерий 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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