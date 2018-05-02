Amr-marketing

Требуется нарисовать бизнес-процессы в любой программе с расчетом экономической эффективности. Необходимо схематично отобразить 'Было - стало' и представить результаты в понятной форме. Подробное ТЗ предоставлено.
- $50Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрытгод назад
Требуется настройка целей в Яндекс.Метрике для форм на сайте, чтобы правильно учитывались заявки с форм Тильда. Исправление учета заявок с формами с кодом. Бюджет 5-10К руб в зависимости от выявленных нюансов. Работа срочная, готовность начать в течение часа.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Две задачи и поддержка: 1. Необходимо перенести сайт с тильды на битрикс (верстка) 2. Реализация алгоритма тестирования на сайте (новый сайт на битриксе по первой задаче). Логика: юзер проходит тестирование (30 вопросов, ответы ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $40
Ищу специалиста на доработку и дальнейшее обслуживание сайта на wp. Надо допилить шаблон (какие то элементы вывести, какие то спрятать, в том числе и по коду, когда визуально будет готово - начнем чистить и оптимизировать ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
проект https://amrgroup.pro/digital-marketing/ есть проблема с платежами. Установлен воукоммерц, подключена яндекс касса и тинькоф интернет эквайринг - криво работает тинькофф или вообще не работает. Надо сделать так, чтобы можно было оплачивать через тинькофф и яндекс кассу. Подключалось все ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
https://amrgroup.pro/ в конце темы выдает Warning: key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/u0308214/data/www/amrgroup.pro/wp-content/themes/betheme/functions/builder/class-mfn-builder-front.php on line 126 (проскольте сайт). Надо это поправить, укажите цены и срокиСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
необходимо сделать копию сайта https://euroexpresscredit.ru/ , нужен готовый архив для распаковки на хостинге. Пишете цену. С кем сойдемся по цене заказ сразуВеб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
prntscr.com/m4tb0i – вот такая проблема. Работать будем через тимвивер. На данный момент не корректно работают гугл карты через api в шаблоне wp. Если ставить метку вручную то работает, но не отображает какие рядом ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Просто перенести сайт WP с хостинга рег.ру на хостинг рег.ру другого акка. Вся работа через тимвивер на моем ПК, доступы FTP давать не буду, вы будете управлять моим пк, открою вам две ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад