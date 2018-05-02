Amr-marketing

Николай Amr-marketing

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$88
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Нарисовать бизнес процессы

    $50

    Требуется нарисовать бизнес-процессы в любой программе с расчетом экономической эффективности. Необходимо схематично отобразить 'Было - стало' и представить результаты в понятной форме. Подробное ТЗ предоставлено.

    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Настройка целей тильда - метрика

    Требуется настройка целей в Яндекс.Метрике для форм на сайте, чтобы правильно учитывались заявки с форм Тильда. Исправление учета заявок с формами с кодом. Бюджет 5-10К руб в зависимости от выявленных нюансов. Работа срочная, готовность начать в течение часа.

    Tilda
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Программист сайт Битриркс

    Две задачи и поддержка: 1. Необходимо перенести сайт с тильды на битрикс (верстка) 2. Реализация алгоритма тестирования на сайте (новый сайт на битриксе по первой задаче). Логика: юзер проходит тестирование (30 вопросов, ответы ...

    FigmaTilda
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Специалист Wordpress

    $40

    Ищу специалиста на доработку и дальнейшее обслуживание сайта на wp. Надо допилить шаблон (какие то элементы вывести, какие то спрятать, в том числе и по коду, когда визуально будет готово - начнем чистить и оптимизировать ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Подключить оплату на сайте WP

    проект https://amrgroup.pro/digital-marketing/  есть проблема с платежами. Установлен воукоммерц, подключена яндекс касса и тинькоф интернет эквайринг - криво работает тинькофф или вообще не работает. Надо сделать так, чтобы можно было оплачивать через тинькофф и яндекс кассу. Подключалось все ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Починить сайт на wp

    https://amrgroup.pro/ в конце темы выдает Warning: key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/u0308214/data/www/amrgroup.pro/wp-content/themes/betheme/functions/builder/class-mfn-builder-front.php on line 126 (проскольте сайт). Надо это поправить, укажите цены и сроки

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать копию сайта

    необходимо сделать копию сайта https://euroexpresscredit.ru/ , нужен готовый архив для распаковки на хостинге. Пишете цену. С кем сойдемся по цене заказ сразу

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить гугл карты на сайте WP

    prntscr.com/m4tb0i – вот такая проблема. Работать будем через тимвивер.   На данный момент не корректно работают гугл карты через api в шаблоне wp. Если ставить метку вручную то работает, но не отображает какие рядом ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенос сайта wp с хостинга на хостинг (все reg.ru / isp mahager)

    Просто перенести сайт WP с хостинга рег.ру на хостинг рег.ру другого акка. Вся работа через тимвивер на моем ПК, доступы FTP давать не буду, вы будете управлять моим пк, открою вам две ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

MaGu_Od
Максим 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$88
10 баллов
5 лет назад
Специалист Wordpress
WordPress
Спасибо. Человек с которым приятно работать.
Максим отличный специалист с большой степенью вовлеченностью в проект. Рекомендую к сотрудничеству - работаем дальше.
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