Перехват трафик из iOS

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Необходимо предоставить мне ipa-файл приложения Instagram версии > 100, где отключена проверка ssl pining.  Вместе с ipa-файлом нужна инструкцию по jailbreak телефона (нужно уточнение необходимой версии iOS), куда будет ставится этот ipa, а так же нужна инструкция по перехвату ssl-трафика приложения Instagram.

iOS
6 лет назад
leonidus
Леонид 
43 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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