Перехват трафик из iOS

Необходимо предоставить мне ipa-файл приложения Instagram версии > 100, где отключена проверка ssl pining. Вместе с ipa-файлом нужна инструкцию по jailbreak телефона (нужно уточнение необходимой версии iOS), куда будет ставится этот ipa, а так же нужна инструкция по перехвату ssl-трафика приложения Instagram.