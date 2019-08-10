Программист мобильных приложений Android

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Закрыт3 заявки266 просмотров

Программист мобильных приложений Android тут сам макет 

https://docs.google.com/document/d/1AMyIIs2tZ6GYReM56bM097a3RK1MJNmnQNZW25Nvvjw/edit?usp=sharing

Есть огромное просьба предоставить мой проект  ссылочку и ваше портфолио, по той причине что много проектов ! Спасибо заранее за понимание!

Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам

Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам

Заранее говорю спасибо вам за ваш отклик : 

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

Форма оплаты: WebMoney Qiwi Яндекс Деньги Перевод на Карту PayPal Оплата через сервис сайта 

Заранее Спасибо всем и приятного и продуктивного вам дня!

Android
6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
20 дней назад

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