Нужен программист Swift

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки185 просмотров

Нужен программист Swift для доработки мобильного приложения. Обязателен опыт работы с -видео, -аудио связью и текстовыми чатами.

Swift
6 лет назад
guest_15653631690337
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров