Разработка приложения для IOS и Android, фирменной стилистики

Необходимо выполнить разработку фирменного приложения под IOS , Android. с Разработкой дизайна, составления продающего текста, написанием программного кода, с привязкой на сайт https://pkk5.rosreestr.ru/

Также в приложение необходимо встроить онлайн чат (при возникновении вопросов, клиент может в онлайн времени задать вопросы через мессенжер встроенный в приложение на подобе как сделано в сбербанк онлайн.

Так же необходимо учесть поля для заполнения контактной информации о клиенте

Необходимо привязать приложение к CRM ке (какого вида еще не решено, но должна отвечать требования: 1. фиксирования клиента, со всей информацией и т.д.)

ВАЖНО!

1.исполнитель должен иметь опыт работы в подобных направлениях

2. должен быть креативным

3. изучить предмет своей работы

4. подписать договор о не разглашении

5. 5 месяцев отслеживать работу программы устранять все баги

Ждем Ваших предложений с описанием видения выполнения работы.

Спасибо!