Добрый день, имеется приложение на основе aviasales sdk Нужно добавить календарь цен из имеющегося API к результатам поиска. Ссылка 2, ссылка 3 Внешний вид - аналогичный внешнему виду в официальном приложении.
Разработка приложения для IOS и Android, фирменной стилистики
Необходимо выполнить разработку фирменного приложения под IOS , Android. с Разработкой дизайна, составления продающего текста, написанием программного кода, с привязкой на сайт https://pkk5.rosreestr.ru/
Также в приложение необходимо встроить онлайн чат (при возникновении вопросов, клиент может в онлайн времени задать вопросы через мессенжер встроенный в приложение на подобе как сделано в сбербанк онлайн.
Так же необходимо учесть поля для заполнения контактной информации о клиенте
Необходимо привязать приложение к CRM ке (какого вида еще не решено, но должна отвечать требования: 1. фиксирования клиента, со всей информацией и т.д.)
ВАЖНО!
1.исполнитель должен иметь опыт работы в подобных направлениях
2. должен быть креативным
3. изучить предмет своей работы
4. подписать договор о не разглашении
5. 5 месяцев отслеживать работу программы устранять все баги
Ждем Ваших предложений с описанием видения выполнения работы.
Спасибо!
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