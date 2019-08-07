Доработать приложение на Си

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки202 просмотра

1. Имеется приложение на ANSI C - требуется доработать для того, чтобы приложение смогло получать входные данные и выводить в/из Pipes (Linux)

2. Разработать генетический алгоритм на Си по ТЗ (поверх алгоритма шаг. 1).

3. Опыт на Си обязателен.

Linux
6 лет назад
Samsonite
Сергей 
53 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров