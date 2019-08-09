Создание сервиса и разработка мобильного приложения

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Необходимо разработать подобные сервис и кроссплатформенное мобильное приложение. Описать плюсы и минусы сервиса, приведенного в примере. Определите, что из функционала следует упростить/удалить и что добавить. Пишите Ваши предложения по цене и деталям проекта.

6 лет назад
Nik_o_lay
Николай 
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров