Добрый день, имеется приложение на основе aviasales sdk Нужно добавить календарь цен из имеющегося API к результатам поиска. Ссылка 2, ссылка 3 Внешний вид - аналогичный внешнему виду в официальном приложении.
Maxim Drobonoh
Описание проекта:
Flyer/Poster Distribution Business Management Software.
Сompanion app for the SaaS business platform, the advanced software platform designed exclusively for poster and flyer distribution industry.
Требования:
- JavaScript 2+ years
- Experience with react-native development (1.5+ years)
- Experience developing and integrating APIs
- Swift(ios), Kotlin/Java as an advantage
- Redux (1+ years)
- Git
Что-делать:
-дорабатывать существующие приложение
-разбиратся в бизнес логике проекта
-рефакторинг
-не пушить в дев :)
Предлагаем:
-ежемесечная компенсация 1100-1500$
-работу с клиентом берем на себя :)
Клиент любит общатся, по-этому на перспективу нужен разговорный английский.
+ есть проекты на Flutter и нативный андроид
Заявки фрилансеров
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