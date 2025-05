Maxim Drobonoh

Описание проекта:

Flyer/Poster Distribution Business Management Software.

Сompanion app for the SaaS business platform, the advanced software platform designed exclusively for poster and flyer distribution industry.

Требования:

- JavaScript 2+ years

- Experience with react-native development (1.5+ years)

- Experience developing and integrating APIs

- Swift(ios), Kotlin/Java as an advantage

- Redux (1+ years)

- Git

Что-делать:

-дорабатывать существующие приложение

-разбиратся в бизнес логике проекта

-рефакторинг

-не пушить в дев :)

Предлагаем:

-ежемесечная компенсация 1100-1500$

-работу с клиентом берем на себя :)

Клиент любит общатся, по-этому на перспективу нужен разговорный английский.

+ есть проекты на Flutter и нативный андроид