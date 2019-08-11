Разместить приложение в appstor

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Приветствую. Есть готовое кроссплатформенное приложение на ionic angular

Размещено в гуглплее для андроид. Надо разместить в апсторе для айфонов.

Требуется опытный размещатель приложений в апсторе.

AndroidAngular
6 лет назад
lord13
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад

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