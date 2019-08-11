Программист мобильных приложений Android тут сам макет https://docs.google.com/document/d/1AMyIIs2tZ6GYReM56bM097a3RK1MJNmnQNZW25Nvvjw/edit?usp=sharing Есть огромное просьба предоставить мой проект ссылочку и ваше портфолио, по той причине что много проектов ! Спасибо заранее за понимание! ...
Разместить приложение в appstor
Приветствую. Есть готовое кроссплатформенное приложение на ionic angular
Размещено в гуглплее для андроид. Надо разместить в апсторе для айфонов.
Требуется опытный размещатель приложений в апсторе.
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