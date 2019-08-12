Разработка ЧАТ-БОТА

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок228 просмотров

Добрый день!

Необходимо разработать чат-бота для салона красоты. Который бы подходил для:

Telegram

Facebook

Viber

Напишите в письме:

1. Время выполнения работы (ориентировочно);

2. Ваши кейсы, желательно в этой же тематике;

3. Стоимость работ.

6 лет назад
MaxZhilenko
Максим 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров