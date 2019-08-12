Разработка ЧАТ-БОТА

Программист мобильных приложений Android тут сам макет https://docs.google.com/document/d/1AMyIIs2tZ6GYReM56bM097a3RK1MJNmnQNZW25Nvvjw/edit?usp=sharing Есть огромное просьба предоставить мой проект ссылочку и ваше портфолио, по той причине что много проектов ! Спасибо заранее за понимание! ...