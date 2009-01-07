sambellamy

Сергей sambellamy

 
36 летКипр/Ларнака
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Delphi программист

Делаю программы только под windows

Delphi
Отзывы заказчиков
leonidus
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Оптимизация кода установки глоб. хука на клавиат.
Сергей справился в установленные сроки выполнив задание четко по ТЗ. Советую.
помню этого заказчика, все супер!
Ответный отзыв
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$400
10 баллов
15 лет назад
Почтовик и многопоточный мониторинг файлов
С задачей справился. Симпатичный интерфейс и большой плюс за то что все работало с первого раза. т.е отладку программист выполнил сам в полном объеме, что значительно экономит время заказчику! Рекомендую.
помню этого заказчика, все супер!
Ответный отзыв
Прикладное ПО
1 отзыв
от $50
от 1 дня
#141
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#4791