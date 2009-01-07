Delphi программист
Делаю программы только под windows
Портфолио
- Karetta Заметки на рабочем столе164 просмотра
- Автобой для игры fantasyland.ru242 просмотра
- Перехват выделенного текста246 просмотров
- Почтовик и многопоточный мониторинг файлов233 просмотра
- Торговля.Накладные и ценники231 просмотр
- Swift Keyboard217 просмотров
- Менеджер проекта установки программ237 просмотров
- Автоматическая установка программ276 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
15 лет назад
Сергей справился в установленные сроки выполнив задание четко по ТЗ. Советую.
Ответный отзыв
помню этого заказчика, все супер!
$400
10 баллов
15 лет назад
С задачей справился. Симпатичный интерфейс и большой плюс за то что все работало с первого раза. т.е отладку программист выполнил сам в полном объеме, что значительно экономит время заказчику! Рекомендую.
Ответный отзыв
помню этого заказчика, все супер!
Прикладное ПО
1 отзыв
от $50
от 1 дня
#141
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#4791