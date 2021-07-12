Требуется сделать скрипт, который будет анализировать сайты через API сервиса Megaindex

https://ru.megaindex.com/api

https://ru.megaindex.com/api/catalog/view/17 - основной метод

Задача, которую нужно решить:

1) Открываем страницу скрипта. Задаем:

﻿API ключ

Регионы для поисковой системы (список можно получить по API)

﻿Список сайтов для анализа

2) Получаем результат таблицей:

Адрес сайта

Мини-график видимости по позициям (API возвращает месяц/видимость)

Кол-во позиций ТОП-5/10/20/50

Сумма показов по запросам

Сумма эффективных показов

Оценочный трафик сайта

Работу инструмента по одному сайту можно посмотреть

https://ru.megaindex.com/visibility/

Мне надо вытянуть данные, которые дает этот инструмент по списку сайтов

Как вариант вместо графика вывести числа по месяцам (получится дополнительно 24 столбца)

Можно делать как угодно и на чем угодно, мне главное чтобы можно было по списку сайтов быстро получить данные.

В принципе согласен даже на консольный вариант и вывод сразу в csv/excel

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