Требуется доработка модуля "Тарифы для объявлений" на сайте недвижимости. Необходимы навыки программирования на PHP 7.1 и верстки. Код сложный, но читабельный. ТЗ предоставляется кандидатам для оценки. Оплата производится через ЮМани по факту выполнения.
Скрипт анализа сайтов через API сервиса
Требуется сделать скрипт, который будет анализировать сайты через API сервиса Megaindex
https://ru.megaindex.com/api/catalog/view/17 - основной метод
Задача, которую нужно решить:
1) Открываем страницу скрипта. Задаем:
API ключ
Регионы для поисковой системы (список можно получить по API)
Список сайтов для анализа
2) Получаем результат таблицей:
Адрес сайта
Мини-график видимости по позициям (API возвращает месяц/видимость)
Кол-во позиций ТОП-5/10/20/50
Сумма показов по запросам
Сумма эффективных показов
Оценочный трафик сайта
Работу инструмента по одному сайту можно посмотреть
https://ru.megaindex.com/visibility/
Мне надо вытянуть данные, которые дает этот инструмент по списку сайтов
Как вариант вместо графика вывести числа по месяцам (получится дополнительно 24 столбца)
Можно делать как угодно и на чем угодно, мне главное чтобы можно было по списку сайтов быстро получить данные.
В принципе согласен даже на консольный вариант и вывод сразу в csv/excel
Выбранный исполнитель
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