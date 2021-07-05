Доработка функционала сайта на WordPress

Привет всем!

Есть задачка: имеются 3 позиции для рекламных баннеров на сайте, с каждого из них идет статистика рекламодателю через пиксель. Нужно собирать ту же статистику с тех же баннеров но еще и владельцам сайта, на котором размещаются баннеры.

Короче говоря нужно предоставит возможность отслеживать показы и клики заказчику рекламы и владельцу сайта (владельцу желательно в GA).

Первая особенность: в одной позиции могут быть несколько баннеров, статистику каждого нужно соответственно отслеживать.

Вторая: баннеры могут быть как обычными jpg/gif картинками, так и html/css/js доками, размещенными на сайте в . Плагины подобного рода для WP работают с jpg картинками, никак не с html баннерами, кроме этого они не считывают клики с .

Пытался использовать плагин WPAdCenter - почти то что нужно, но не берет статистику по кликам из за .

Сам ресурс: https://lifestyle.pravo.ru/