Доработка функционала сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки579 просмотров

Привет всем!

Есть задачка: имеются 3 позиции для рекламных баннеров на сайте, с каждого из них идет статистика рекламодателю через пиксель. Нужно собирать ту же статистику с тех же баннеров но еще и владельцам сайта, на котором размещаются баннеры.

Короче говоря нужно предоставит возможность отслеживать показы и клики заказчику рекламы и владельцу сайта (владельцу желательно в GA).

Первая особенность: в одной позиции могут быть несколько баннеров, статистику каждого нужно соответственно отслеживать.

Вторая: баннеры могут быть как обычными jpg/gif картинками, так и html/css/js доками, размещенными на сайте в . Плагины подобного рода для WP работают с jpg картинками, никак не с html баннерами, кроме этого они не считывают клики с .

Пытался использовать плагин WPAdCenter - почти то что нужно, но не берет статистику по кликам из за .

Сам ресурс: https://lifestyle.pravo.ru/

CSSHTMLJavaScriptWordPress
4 года назад
RomanValdes
Федор 
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9 месяцев назад

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