Требуется спарсить каталог турбин с указанного сайта, собрать всю техническую информацию по товарам. Результат должен быть представлен в формате CSV или XLS, где каждая строка содержит характеристики товара, разбитые по ячейкам. Обратите внимание на навигацию по маркам и моделям авто, необходимо собрать данные по всем доступным карточкам.