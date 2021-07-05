Требуется спарсить каталог турбин с указанного сайта, собрать всю техническую информацию по товарам. Результат должен быть представлен в формате CSV или XLS, где каждая строка содержит характеристики товара, разбитые по ячейкам. Обратите внимание на навигацию по маркам и моделям авто, необходимо собрать данные по всем доступным карточкам.
Vue-разработчик для подключения формы на сайте
Необходимо подключить сохранение данных, скорректировать несколько текстов и возможно ещё несколько небольших задач.
Требуемые знания: vue.js, html, css, Vuetify-желателен, Nuxt, Rest-API
Заявки фрилансеров
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