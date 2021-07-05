Vue-разработчик для подключения формы на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок475 просмотров

Необходимо подключить сохранение данных, скорректировать несколько текстов и возможно ещё несколько небольших задач.

Требуемые знания: vue.js, html, css, Vuetify-желателен, Nuxt, Rest-API

CSSHTMLVue.js
4 года назад
evgbizz
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