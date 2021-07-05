фулстек разработчик (php + js) имеющий опыт работы с legacy кодом.

сайт сделан на opencart1.5 + yii1 + jquery

нужен опыт работы с git

желателен опыт в devops

Задачи:

1. Выполнить тестовое задание, развернув на Гите, если все понравится будем долго работать.

2. Добавление паспорта изделия в админку, для дальнейшего редактирования его там. И после редактирования чтобы приходил на почту результат (примеры вышлю)

3. Правки в админке по КП, редактирование, внесение изменений

4. Конструктор детских площадок – на всех карточках товара расположить кнопку Добавить в конструктор детских площадок и при нажатии товар попадал в конструктор

5. Сделать деления на страничке Наличие – на отдельное наличие на деревянные комплексы

6. Создание генерации админки с Гугл таблицами, так чтобы при изменении в таблицах они отражались на сайте

7. Выход сайта в зеленую зону по скорости загрузки

8. Усовершенствование конструктора детских площадок