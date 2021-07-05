Программист на доработку сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки568 просмотров

фулстек разработчик (php + js) имеющий опыт работы с legacy кодом.

сайт сделан на opencart1.5 + yii1 + jquery

нужен опыт работы с git

желателен опыт в devops

Задачи:

1. Выполнить тестовое задание, развернув на Гите, если все понравится будем долго работать.

2. Добавление паспорта изделия в админку, для дальнейшего редактирования его там. И после редактирования чтобы приходил на почту результат (примеры вышлю)

3. Правки в админке по КП, редактирование, внесение изменений

4. Конструктор детских площадок – на всех карточках товара расположить кнопку Добавить в конструктор детских площадок и при нажатии товар попадал в конструктор

5. Сделать деления на страничке Наличие – на отдельное наличие на деревянные комплексы

6. Создание генерации админки с Гугл таблицами, так чтобы при изменении в таблицах они отражались на сайте

7. Выход сайта в зеленую зону по скорости загрузки

8. Усовершенствование конструктора детских площадок

GitJavaScriptjQueryPHP
4 года назад
evgbizz
36 лет
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Был
4 года назад

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Евгений
 
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Пол
 
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