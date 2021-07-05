У нас автомойка и детейлинг услуги(полировка тонировка защита авто пленками и составами)

Что хотим получить:

Вбитые прайс листы на наши услуги

возможность записи на автомойку с автоматическим напоминанием за час до приезда через ватсап.

ведение клиентов по статусам (новый, в обработке, в работе, выполнен -примерно)

Запись и сохранение всех услуг по клиентам ( когда заезжал что делал и тд)

Подключение инстаграмма, вк, whatsapp для общения с клиентами.

Создание бонусной системой лояльности от их посещений с инофрмированием клиентов через whatsapp - о количестве начисленных бонусов и списаний

Также чтобы мы могли делать рассылки через ватсап