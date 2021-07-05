Требуется специалист для подключения платежной системы (эквайринг) для транспортной компании. Необходимо оценить сайт и проверить наличие всех данных для подачи заявки на получение рабочих ключей. Отклики принимаются только от кандидатов с опытом в этой области.
Внедрить amoCRM под ключ в Детейлинг Ателье и автомойку
У нас автомойка и детейлинг услуги(полировка тонировка защита авто пленками и составами)
Что хотим получить:
Вбитые прайс листы на наши услуги
возможность записи на автомойку с автоматическим напоминанием за час до приезда через ватсап.
ведение клиентов по статусам (новый, в обработке, в работе, выполнен -примерно)
Запись и сохранение всех услуг по клиентам ( когда заезжал что делал и тд)
Подключение инстаграмма, вк, whatsapp для общения с клиентами.
Создание бонусной системой лояльности от их посещений с инофрмированием клиентов через whatsapp - о количестве начисленных бонусов и списаний
Также чтобы мы могли делать рассылки через ватсап
Заявки фрилансеров
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