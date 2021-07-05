Доработки на сайте автообъявлений

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка754 просмотра

Список доработок на сайт объявлений (автомобили, компании, новости и т.д.) предоставлю кандидатам. Самопиc PHP 7.1 (шаблонизатор Smarty).

От вас стоимость часа, портфолио по сложным проектам (порталы, сервисы, CRM и т.д.), желание активно работать над улучшением сайта.

Обязательны навыки верстки.Оплата в Юмани по схеме: Выполнение > Проверка > Оплата

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PHP
4 года назад
den3000
Борис 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
287 отзывов
4 года назад

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