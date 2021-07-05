Требуется доработать функционал сайта на WordPress для сбора статистики по рекламным баннерам. Необходимо отслеживать показы и клики как для рекламодателей, так и для владельцев сайта, предпочтительно в Google Analytics. Важно учитывать, что в одной позиции могут быть несколько баннеров, а баннеры могут быть как изображениями, так и HTML-документами в <iframe>. Плагины не обеспечивают нужный функционал, требуется индивидуальное решение.