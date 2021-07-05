ТЗ на доработку модуля на сайте недвижимости

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки782 просмотра

Предоставлю ТЗ на доработку модуля "Тарифы для объявлений" на сайте недвижимости. Самопис на PHP 7.1 (шаблонизатор Smarty). Код сложный, но при желании читабельный. Кандидатам ТЗ на оценку. Обязательны навыки верстки.

Оплата ЮМани по факту выполнения.

Антибот: 42+28=?

PHP
4 года назад
den3000
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