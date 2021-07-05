Ищем разработчика для доработок сайта автообъявлений. Необходимо предоставить список доработок, стоимость часа и портфолио по сложным проектам. Обязательные навыки верстки. Оплата через Юмани по схеме: выполнение, проверка, оплата.
ТЗ на доработку модуля на сайте недвижимости
Предоставлю ТЗ на доработку модуля "Тарифы для объявлений" на сайте недвижимости. Самопис на PHP 7.1 (шаблонизатор Smarty). Код сложный, но при желании читабельный. Кандидатам ТЗ на оценку. Обязательны навыки верстки.
Оплата ЮМани по факту выполнения.
Антибот: 42+28=?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется настроить выгрузку объектов недвижимости из Битрикса (редакция Старт) в портал homesoverseas.ru. Необходима реализация на основе предоставленной инструкции по формированию XML. Укажите сроки выполнения и стоимость работы.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется фулстек разработчик (PHP + JS) для доработки сайта на OpenCart 1.5 и Yii 1. Необходим опыт работы с legacy кодом и Git. Задачи включают добавление паспорта изделия в админку, правки в админке, создание конструктора детских площадок и улучшение скорости загрузки сайта.Закрыт4 года назад
Необходимо настроить интеграцию формы Contact Form 7 на WordPress с Битрикс 24. Лиды должны создаваться автоматически сразу после отправки формы. Подробности будут обсуждены с исполнителем.Закрыт4 года назад
Требуется внедрение amoCRM под ключ для автомойки и детейлинга. Необходимо настроить прайс-листы, автоматическую запись с напоминаниями через WhatsApp, ведение клиентов по статусам, интеграцию с Instagram и VK, а также создание системы лояльности с информированием клиентов о бонусах. Рассмотрение возможности рассылки через WhatsApp.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется специалист для подключения платежной системы (эквайринг) для транспортной компании. Необходимо оценить сайт и проверить наличие всех данных для подачи заявки на получение рабочих ключей. Отклики принимаются только от кандидатов с опытом в этой области.Закрыт4 года назад
Требуется доработать функционал сайта на WordPress для сбора статистики по рекламным баннерам. Необходимо отслеживать показы и клики как для рекламодателей, так и для владельцев сайта, предпочтительно в Google Analytics. Важно учитывать, что в одной позиции могут быть несколько баннеров, а баннеры могут быть как изображениями, так и HTML-документами в <iframe>. Плагины не обеспечивают нужный функционал, требуется индивидуальное решение.Закрыт4 года назад
Необходимо подключить форму на сайте с сохранением данных и скорректировать несколько текстов. Также могут быть небольшие задачи. Требуются знания vue.js, HTML, CSS, желательно Vuetify и Nuxt, а также опыт работы с Rest-API.Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется спарсить каталог турбин с указанного сайта, собрать всю техническую информацию по товарам. Результат должен быть представлен в формате CSV или XLS, где каждая строка содержит характеристики товара, разбитые по ячейкам. Обратите внимание на навигацию по маркам и моделям авто, необходимо собрать данные по всем доступным карточкам.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Ищется готовое решение для сервиса по бусту игровых аккаунтов для различных онлайн игр, например, League of Legends, Dota 2 или Overwatch. Требуются минимальные правки. Варианты могут включать сервисы одной или нескольких игр, аналогичные существующим платформам.Закрыт4 года назад