Реализовать верстку сайта и установку на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок1117 просмотров

﻿Задача: Сверстать и установить на тестовый поддомен (можно на своём, можно создать на нашем хостинге) новую версию сайта http://bereginya.ru/

После завершения работ, тестирования и принятия заказчиком сайта - перенести новый дизайн на основной домен.

Исходники ПК: https://www.figma.com/proto/Bd0m3FHu3iMECXmlCeBQUg/bereginya.ru?node-id=1%3A2&viewport=491%2C320%2C0.555138349533081&scaling=min-zoom

Исходники Мобайл: https://www.figma.com/proto/m3CspoXuLkgsgsQkccpFb0/bereginya.ru-mobile?node-id=1%3A2&scaling=min-zoom

Техническое задание: https://docs.google.com/document/d/1XsK37aLQBKIFBTgo_lBhq4YPPM5nyLPUnGH2HtW5j3Y/edit

Node.jsWordPress
4 года назад
o_pilyushina
Ольга 
27 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
70 отзывов
4 года назад
Александра
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
13 отзывов
4 года назад
Александр
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
287 отзывов
4 года назад
Виктор
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
4 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
15 отзывов(-1)
4 года назад
Андрей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
28 отзывов
4 года назад
Назар
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
30 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • ТЗ на доработку модуля на сайте недвижимости

    $250

    Требуется доработка модуля "Тарифы для объявлений" на сайте недвижимости. Необходимы навыки программирования на PHP 7.1 и верстки. Код сложный, но читабельный. ТЗ предоставляется кандидатам для оценки. Оплата производится через ЮМани по факту выполнения.

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработки на сайте автообъявлений

    $1000

    Ищем разработчика для доработок сайта автообъявлений. Необходимо предоставить список доработок, стоимость часа и портфолио по сложным проектам. Обязательные навыки верстки. Оплата через Юмани по схеме: выполнение, проверка, оплата.

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Настроить выгрузку XML из Битрикса на портал

    Требуется настроить выгрузку объектов недвижимости из Битрикса (редакция Старт) в портал homesoverseas.ru. Необходима реализация на основе предоставленной инструкции по формированию XML. Укажите сроки выполнения и стоимость работы.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Программист на доработку сайта

    Требуется фулстек разработчик (PHP + JS) для доработки сайта на OpenCart 1.5 и Yii 1. Необходим опыт работы с legacy кодом и Git. Задачи включают добавление паспорта изделия в админку, правки в админке, создание конструктора детских площадок и улучшение скорости загрузки сайта.

    GitJavaScriptjQueryPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Внедрить amoCRM под ключ в Детейлинг Ателье и автомойку

    Требуется внедрение amoCRM под ключ для автомойки и детейлинга. Необходимо настроить прайс-листы, автоматическую запись с напоминаниями через WhatsApp, ведение клиентов по статусам, интеграцию с Instagram и VK, а также создание системы лояльности с информированием клиентов о бонусах. Рассмотрение возможности рассылки через WhatsApp.

    AmoCRM
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Подключить платежную систему для Транспортной (Логистической) Компании

    Требуется специалист для подключения платежной системы (эквайринг) для транспортной компании. Необходимо оценить сайт и проверить наличие всех данных для подачи заявки на получение рабочих ключей. Отклики принимаются только от кандидатов с опытом в этой области.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка функционала сайта на WordPress

    Требуется доработать функционал сайта на WordPress для сбора статистики по рекламным баннерам. Необходимо отслеживать показы и клики как для рекламодателей, так и для владельцев сайта, предпочтительно в Google Analytics. Важно учитывать, что в одной позиции могут быть несколько баннеров, а баннеры могут быть как изображениями, так и HTML-документами в <iframe>. Плагины не обеспечивают нужный функционал, требуется индивидуальное решение.

    CSSHTMLJavaScriptWordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Vue-разработчик для подключения формы на сайте

    Необходимо подключить форму на сайте с сохранением данных и скорректировать несколько текстов. Также могут быть небольшие задачи. Требуются знания vue.js, HTML, CSS, желательно Vuetify и Nuxt, а также опыт работы с Rest-API.

    CSSHTMLVue.js
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Спарсить каталог турбин для авто

    Требуется спарсить каталог турбин с указанного сайта, собрать всю техническую информацию по товарам. Результат должен быть представлен в формате CSV или XLS, где каждая строка содержит характеристики товара, разбитые по ячейкам. Обратите внимание на навигацию по маркам и моделям авто, необходимо собрать данные по всем доступным карточкам.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад