Требуется доработка модуля "Тарифы для объявлений" на сайте недвижимости. Необходимы навыки программирования на PHP 7.1 и верстки. Код сложный, но читабельный. ТЗ предоставляется кандидатам для оценки. Оплата производится через ЮМани по факту выполнения.
Реализовать верстку сайта и установку на Wordpress
Задача: Сверстать и установить на тестовый поддомен (можно на своём, можно создать на нашем хостинге) новую версию сайта http://bereginya.ru/
После завершения работ, тестирования и принятия заказчиком сайта - перенести новый дизайн на основной домен.
Исходники ПК: https://www.figma.com/proto/Bd0m3FHu3iMECXmlCeBQUg/bereginya.ru?node-id=1%3A2&viewport=491%2C320%2C0.555138349533081&scaling=min-zoom
Исходники Мобайл: https://www.figma.com/proto/m3CspoXuLkgsgsQkccpFb0/bereginya.ru-mobile?node-id=1%3A2&scaling=min-zoom
Техническое задание: https://docs.google.com/document/d/1XsK37aLQBKIFBTgo_lBhq4YPPM5nyLPUnGH2HtW5j3Y/edit
Заявки фрилансеров
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