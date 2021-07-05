﻿Задача: Сверстать и установить на тестовый поддомен (можно на своём, можно создать на нашем хостинге) новую версию сайта http://bereginya.ru/

После завершения работ, тестирования и принятия заказчиком сайта - перенести новый дизайн на основной домен.

Исходники ПК: https://www.figma.com/proto/Bd0m3FHu3iMECXmlCeBQUg/bereginya.ru?node-id=1%3A2&viewport=491%2C320%2C0.555138349533081&scaling=min-zoom

Исходники Мобайл: https://www.figma.com/proto/m3CspoXuLkgsgsQkccpFb0/bereginya.ru-mobile?node-id=1%3A2&scaling=min-zoom

Техническое задание: https://docs.google.com/document/d/1XsK37aLQBKIFBTgo_lBhq4YPPM5nyLPUnGH2HtW5j3Y/edit