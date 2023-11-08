Разработка сайтов на Wordpress
Разрабатываю сайты на Wordpress, оптимизированные по скорости загрузки и быстродействию, с полным редактированием контента через панель администрирования сайта. Более 5 лет опыта в создании сайтов-визиток, лендингов. Верстка дизайна любой сложности.
Телеграм для связи: t.me/vmozhejko
Email: mozejkowadim собака gmail.com
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
25%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
2 месяца назад
Вадим лоялен к заказчику, выполняет работы добросовестно и грамотно. Часть работ он для меня выполнил и мы продолжаем работы. Рекомендую.
HTML-верстка
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга