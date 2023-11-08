vinnywww

Вадим Можейко vinnywww

 
31 годБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
24 дня назад
Разработка сайтов на Wordpress

Разрабатываю сайты на Wordpress, оптимизированные по скорости загрузки и быстродействию, с полным редактированием контента через панель администрирования сайта. Более 5 лет опыта в создании сайтов-визиток, лендингов. Верстка дизайна любой сложности.

Телеграм для связи: t.me/vmozhejko

Email: mozejkowadim собака gmail.com

Мое портфолио - https://mozhejko.ru/

WordPressСайт на WordPress
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
25%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_1496622903552
Россия
7 лет в сервисе
Был
день назад
$100
10 баллов
2 месяца назад
Сверстать сайт
Вадим лоялен к заказчику, выполняет работы добросовестно и грамотно. Часть работ он для меня выполнил и мы продолжаем работы. Рекомендую.
HTML-верстка
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга