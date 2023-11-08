Разработка сайтов на Wordpress

Разрабатываю сайты на Wordpress, оптимизированные по скорости загрузки и быстродействию, с полным редактированием контента через панель администрирования сайта. Более 5 лет опыта в создании сайтов-визиток, лендингов. Верстка дизайна любой сложности.

Телеграм для связи: t.me/vmozhejko

Email: mozejkowadim собака gmail.com

Мое портфолио - https://mozhejko.ru/