Asterisk 13 на centos 6 рвет соединение

Добрый день! У меня есть сайт, расположен на виртуальном сервере (VPS). Сайт очень долго программировали (он на фреймворке, не помню сейчас на каком именно), сейчас процесс близится к завершению. Я являюсь заказчиком этого сайта, финансирую его создание. Администрируют ...