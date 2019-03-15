Asterisk 13 на centos 6 рвет соединение

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки208 просмотров
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Рвет локальные звонки. Через 10-15 секунд. На любом клиенте. Все, что я вижу в логах - не показательно.

CentOS
5 лет назад
sudo_BY
33 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
год назад