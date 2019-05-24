Исправить раздел HDD (работа в ubuntu, testdisk)

Добрый день!

есть внешний hdd в hfs+ файловой системе.

Есть некоторая проблема с поверхностной информации о разделах, из-за этого диск невозможно замонтировать. Отмечу, что сами данные и разделы существуют ( о чем говорит анализ testdisk).

Исполнителю предоставлю доступ по teamviewer в ubuntu машину, где будет подключен диск. Задача - замонтировать диск и не потерять данные.

Пожалуйста, пишите заявки только те, кто знает, что такое pdisk/fdisk/testdisk и прочие утилиты.