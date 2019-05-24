Исправить раздел HDD (работа в ubuntu, testdisk)

Системное администрированиеЗавершен1 заявка184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

есть внешний hdd в hfs+ файловой системе.

Есть некоторая проблема с поверхностной информации о разделах, из-за этого диск невозможно замонтировать. Отмечу, что сами данные и разделы существуют ( о чем говорит анализ testdisk).

Исполнителю предоставлю доступ по teamviewer в ubuntu машину, где будет подключен диск. Задача - замонтировать диск и не потерять данные. 

Пожалуйста, пишите заявки только те, кто знает, что такое pdisk/fdisk/testdisk и прочие утилиты. 

Ubuntu
5 лет назад
sleepnow
Влад 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
alxvll
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$10
15 дней
WMZ
Александр бился как мог за данные. Такого специалиста еще поискать надо, очень рекомендую к сотрудничеству, ответственный человек!
Отличный заказчик! Всё время выполнения работы активно сотрудничал. Полностью обеспечил всем необходимым. Рекомендую!