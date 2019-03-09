Требуется ежемесячное обслуживание сайта на Вордпресс.

1. Контроль доступности

2. Обеспечение бесперебойной работы, обновление плагинов, резервирование и пр.

3. Внесение изменений на сайте. 1 раз в неделю. Акции, добавление фото в галерею, мелкие правки. (Может 1-2 наши статьи)

4. При возникновении атаки на сайт, решение данной проблемы путем подключения сторонних сервисов или услуг. (Оплачивается дополнительно)