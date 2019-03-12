Настройка Gitea на Synology DS918+

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки226 просмотров
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Задача настроить Gitea (удаленно, teamviewer), по протоколу HTTPS все работает корректно, по SSH постоянно просит пароль, ключи SSH игнорируются, при этом просто войти на сервер по SSH (с использованием ключа) можно без проблем. 

Нужен специалист кто разбирается в настройках серверов и оперативно может проверить все настройки, дать рекомендации.

5 лет назад
vladbitrix
Владислав 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад