Настройка Gitea на Synology DS918+

Задача настроить Gitea (удаленно, teamviewer), по протоколу HTTPS все работает корректно, по SSH постоянно просит пароль, ключи SSH игнорируются, при этом просто войти на сервер по SSH (с использованием ключа) можно без проблем.

Нужен специалист кто разбирается в настройках серверов и оперативно может проверить все настройки, дать рекомендации.