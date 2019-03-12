Нужен сис.админ для консультаций

Добрый день!

У меня есть сайт, расположен на виртуальном сервере (VPS). Сайт очень долго программировали (он на фреймворке, не помню сейчас на каком именно), сейчас процесс близится к завершению.

Я являюсь заказчиком этого сайта, финансирую его создание.

Администрируют сайт одни из тех программистов, которые его программируют. С программистами я не общаюсь напрямую, только с менеджером проекта.

Т.е., по сути, за мои деньги и на моём хостинге создают проект для моего бизнеса, но я не умею его администрировать, даже не могу "своими руками" проверить сделаны ли бэкапы (я ещё помню что такое виртуальный хостинг, mysql, ftp, сайты на движках и на чистом html и умею всем эти управлять, но как управляться с VPS - даже близко не представляю).

Т.е., по факту, у меня отсутствует контроль над моим проектом, что - неправильно.

Поэтому мне необходимы независимые консультации по администрированию сайта (от того как делать бэкапа всего сайта доступные только мне до анализа возможных "дыр" в безопасности моего сайта).