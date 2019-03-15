Консультация и настройка vpn соединения

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок108 просмотров
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Есть покерный сайт.

Есть правило, что играть на этом сайте, используя vpn или как то по другому скрывать свое местонахождение запрещено.

Это карается баном с конфискацией средств.

Есть клиент с macos

Есть доступ к компьютеру либо к asus роутеру находящемуся в разрешенной юрисдикции для игры (Канада)

Нужна консультация и помощь по выбору самого надежного варианта соединения (чтобы не могли узнать что мы пришли с помощью vpn)

Нужна помощь в настройке этого самого соединения.

решение в виде VPS не подходит так как нужен resedential IP

5 лет назад
sabaipoka
37 летТаиланд
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад