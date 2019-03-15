Консультация и настройка vpn соединения

Есть покерный сайт.

Есть правило, что играть на этом сайте, используя vpn или как то по другому скрывать свое местонахождение запрещено.

Это карается баном с конфискацией средств.

Есть клиент с macos

Есть доступ к компьютеру либо к asus роутеру находящемуся в разрешенной юрисдикции для игры (Канада)

Нужна консультация и помощь по выбору самого надежного варианта соединения (чтобы не могли узнать что мы пришли с помощью vpn)

Нужна помощь в настройке этого самого соединения.

решение в виде VPS не подходит так как нужен resedential IP