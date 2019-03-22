Оптимизация файлового сервера под управлением Debian8 + ISPmanager

Системное администрированиеЗавершен6 заявок182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется файловый сервер под управлением Debian8 + ISPmanager. Параметры сервера Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core 2 x 2048 Gb HDD, Память 32 Gb DDR4, Трафик 1 Gbit/s.

Существует проблема, при попытке загрузки файла по ссылке, появляется ошибка - 502 Bad Gateway. 

Задача оптимизировать сервер, восстановить нормальную работу путем исключения ошибки 502 Bad Gateway, проконсультировать по улучшению и исключения подобного рода проблем в будущем. Повысить скорость загрузки файлов.

Debian
5 лет назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
5 лет назад
$30
1 день
WMZ
Семен отлично справился с поставленной задачей. Рекомендую!
приятный адекватный заказчик