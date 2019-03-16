Имеется файловый сервер под управлением Debian8 + ISPmanager. Параметры сервера Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core 2 x 2048 Gb HDD, Память 32 Gb DDR4, Трафик 1 Gbit/s. Существует проблема, при попытке загрузки файла по ссылке, появляется ошибка - 502 Bad Gateway. Задача оптимизировать ...
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Требуется Отредактировать DNS в настройках домена скорее всего не верно настроены записи mx
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