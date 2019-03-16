Отредактировать DNS в настройках домена

Системное администрированиеЗавершен3 заявки167 просмотров
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Требуется Отредактировать DNS в настройках домена скорее всего не верно настроены записи mx

5 лет назад
tinach2013
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
lousx
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$1
1 день
Все сделал быстро и без проблем,будем сотрудничать,рекомендуем
Заказчик грамотно поставил задачу, мгновенно дал необходимый доступ. По завершению оперативно проверил и принял работу. Приятен в общении. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!