Загрузка и инсталяция почтовой программы на сервер

Системное администрированиеЗавершен6 заявок227 просмотров
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Требуется загрузка и инсталяция почтовой программы(скрипта) на сервер.Примем заявки от исполнителей,знающих принцип работы почтовых серверов,их протоколы и структуру.

5 лет назад
tinach2013
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Dmitriy_Lev
Дмитрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$30
2 дня
WMZ
Рекомендуем как технически грамотного исполнителя,работы выполнеы быстро,качественно и без лишних вопросов
Очень доволен сотрудничеством, отличный заказчик, грамотное ТЗ. Своевременная оплата, рекомендую к сотрудничеству.