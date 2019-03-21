Здравствуйте! Дано: - обычный vps на debian от fastvps в стоке с размещенным на нем простеньким сайтом на html и js - скрипт на питоне (бот для мониторинга стороннего сайта), который работает с локального компа (тестил на linux ...
Загрузка и инсталяция почтовой программы на сервер
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется загрузка и инсталяция почтовой программы(скрипта) на сервер.Примем заявки от исполнителей,знающих принцип работы почтовых серверов,их протоколы и структуру.
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