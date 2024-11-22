Монтаж видео урока

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки63 просмотра

Ищу видео монтажера для исправления двух небольших косяков в видео уроке.

Требуется версия Адоб Премьер Про не ниже 24.

Нужен срок выполнения сегодня-завтра.

Пожалуйста, откликайтесь только если у вас есть нужная версия программы, иначе проект не откроется.

Adobe Premiere ProМонтаж видеороликов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Владислав
 
25 лет
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