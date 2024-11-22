Ищу видео монтажера для исправления двух небольших косяков в видео уроке.

Требуется версия Адоб Премьер Про не ниже 24.

Нужен срок выполнения сегодня-завтра.

Пожалуйста, откликайтесь только если у вас есть нужная версия программы, иначе проект не откроется.