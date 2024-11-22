Нужен моушн-дизайнер для создания видео-креативов для рекламы в Facebook и Instagram. Задачи включают адаптацию статических креативов и уникализацию уже существующих. Опыт работы в тематике video translator/dubbing будет преимуществом.
Монтаж видео урока
Ищу видео монтажера для исправления двух небольших косяков в видео уроке.
Требуется версия Адоб Премьер Про не ниже 24.
Нужен срок выполнения сегодня-завтра.
Пожалуйста, откликайтесь только если у вас есть нужная версия программы, иначе проект не откроется.
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